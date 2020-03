"Wspieramy działania Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, by igrzyska w 2021 roku odbyły się w dniach 23 lipca - 8 sierpnia 2021. To daje naszym sportowcom czas, by wrócili do treningów i ze spokojem przygotowali się do najważniejszej dla nich imprezy" - napisano w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez World Athletics.

Światowa federacja lekkoatletyczna podkreśliła, że w obecnej sytuacji wszyscy muszą być elastyczni.

"Rozpoczęliśmy już rozmowy i prace z organizatorami mistrzostw świata w Eugene, by ustalić nowe daty naszej imprezy. Odbędzie się ona w 2022 roku. Dyskutujemy także z organizacją Igrzysk Wspólnoty Brytyjskiej, a także z European Athletics, bo wiemy, że na 2022 rok mają zaplanowane imprezy" - napisano.

W 2020 roku mają się jeszcze odbyć mistrzostwa Europy w Paryżu. Termin pod koniec sierpnia wydaje się jednak mało realny, biorąc pod uwagę, że sportowcy nadal nie mogą swobodnie trenować. Organizatorzy powiedzieli, że możliwe jest przesunięcie imprezy na wrzesień, ale decyzja zapadnie w późniejszym terminie.