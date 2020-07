Duplantis właśnie z tego powodu nie ryzykował i zakończył konkurs nie podejmując dalszych prób. Drugie miejsce zajął Belg Ben Broeders, który też uzyskał 5,62, ale w pierwszym podejściu. Lisek dokonał tego w trzecim.

To drugi zagraniczny mityng w ciągu ostatnich dni, w którym udział wziął trzykrotny medalista mistrzostw świata. Zawodnik Marcina Szczepańskiego cztery dni wcześniej zaliczył zaledwie 5,35 i był piąty.

W czwartek czeka go kolejny start - tym razem w Zurychu. Początkowo miał to być mityng Diamentowej Ligi, ale przez okoliczności związane z pandemią koronawirusa, zmieniono to na lekkoatletyczne show.

Ze względu na pandemię koronawirusa zawodnicy musieli poczekać na rozpoczęcie rywalizacji i sezon dopiero się rozkręca. Jego kulminacja ma być w sierpniu, a docelowym startem dla wielu będą krajowe mistrzostwa. Te w Polsce odbędą się w ostatni weekend sierpnia we Włocławku.