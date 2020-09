Greg Duplantis od marca nie mógł opuścić USA z powodu restrykcji podróżnych związanych z pandemią koronawirusa i na zawodach synem zajmowała się jego matka Helena. Teraz już był obecny na mityngach w Lozannie i Brukseli 2 i 4 września. Na obu jego syn atakował wysokość 6,15, chcąc poprawić najlepszy wynik na otwartym stadionie 6,14 Sergieja Bubki uzyskany w 1994 roku.

Reklama

Po tym drugim cała rodzina świętowała zwycięstwo Armanda i urodziny brata Antoine'a razem z dziadkami ze strony matki. Przywieźli specjalnie na tę okazję szwedzki delikates, surstroemming, czyli kiszonego śledzia, którego musiała skonsumować komisyjnie cała rodzina.

Sposób fermentacji śledzia bałtyckiego znany jest w Szwecji od ok. dziewięciu tysięcy lat. Dzisiaj są pakowane w puszki i do spożycia są gotowe, kiedy konserwa pod wpływem gazów staje się wypukła. Tradycyjnym miesiącem spożywania tej potrawy jest wrzesień.

Na nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych słychać, jak Greg komentuje po otwarciu puszki: „jakie to ohydne, co za straszny smród”.

Powiedział szwedzkim mediom, że był to pierwszy i ostatni raz, kiedy skosztował tego „szwedzkiego przysmaku”. Uważa za to, że dla syna może to być swoisty doping przed ważnym mityngiem w Berlinie w niedzielę.

„Dla Armanda to bardzo szczególne miejsce, ponieważ tam przed dwoma laty, po zdobyciu złotego medalu mistrzostw Europy, na dobre rozpoczęła się jego kariera. Teraz uważam, że właśnie w Berlinie jest w stanie poprawić 26-letni rekord Bubki. Moj syn jest w wyjątkowej formie i po przeanalizowaniu skoków w Lozannie i Brukseli już wiemy co zrobić. Teraz liczymy na pogodę, ponieważ jedynym problemem może być tylko wiatr, który często na stadionie olimpijskim w Berlinie bywa zbyt silny”.