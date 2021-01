Dla naszych lekkoatletów będzie to początek drogi do Halowych Mistrzostw Europy, które na początku marca odbędą się w Toruniu. Od 1 stycznia polscy zawodnicy mogą osiągać minima, by wystartować w Toruniu, a mityng Orlen Cup 2021 będzie pierwszą do tego okazją w kraju – zapowiedział wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara ogłaszając we wtorek datę imprezy.

Z tego względu organizatorzy zawodów spodziewają się startu całej reprezentacyjnej czołówki, która będzie rywalizować w ośmiu konkurencjach: biegach na 60 metrów oraz przez płotki, pchnięciu kulą, skoku wzwyż (kobiety) i skoku o tyczce (mężczyźni).

W ostatniej dyscyplinie tradycyjnie w Łodzi wystąpi Piotr Lisek. Start w Atlas Arenie zawsze był dla mnie emocjonujący, bo łódzka hala gwarantuje niesamowity kontakt z publicznością. Nie wiem, jak to zostanie rozwiązane w dzisiejszych czasach, ale jeśli trybuny będą puste, to na pewno odczuję brak wsparcia kibiców – przyznał rekordzista kraju.

Ze względu na trwającą epidemię zawody w Atlas Arenie mają odbyć się bez udziału publiczności. Jeśli jednak do czasu imprezy obostrzenia zostaną zmniejszone, a na trybuny będzie mogła wrócić część kibiców, wstęp do hali ma być bezpłatny.

Mamy nadzieję, że będziemy mogli na trybuny zaprosić choćby niewielką grupę kibiców, bo sportowcy przecież startują dla kibiców. Bardzo cieszę się i chciałbym podkreślić, że mimo pandemii mityng nadal wspierają sponsorzy, m.in. niezawodny PKN Orlen i miasto Łódź – zaznaczył Chmara.

Oprócz Liska, organizatorzy potwierdzili również start aktualnego halowego mistrza kraju na 60 metrów przez płotki oraz mistrza Polski ze stadionu na 110 metrów przez płotki Damiana Czykiera, a także najszybszej polskiej sprinterki Ewy Swobody.

Starty w Orlen Cup zawsze były dla mnie udane, więc mam nadzieję, że teraz też tak będzie. Mimo epidemii, możemy spokojnie trenować w ośrodkach COS. Gdy były one zamknięte mieliśmy duży problem, bo przecież na dobry wynik składa się cała ciężka i długa praca na treningach – podkreśliła Swoboda, która sezon halowy rozpocznie 29 stycznia w niemieckim Karlsruhe.

Mityng w Łodzi organizowany jest od 2015 roku. Wcześniej pod nazwą Pedro's Cup, a od 2017 roku, jako Orlen Cup.