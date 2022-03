Felix ma zamiar wystartować 30 kwietnia na nietypowym dystansie 300 metrów w rywalizacji Penn Relays w Filadelfii - poinformował portal nbcsports.com.

Reklama

To najstarsze i największe zawody lekkoatletyczne w USA, które organizowane są corocznie w kwietniu od 1895 r. Odbywają się na stadionie Franklin Field należącym do University of Pennsylvania.

Felix nie przesądziła jeszcze, czy chce wziąć udział w mistrzostwach świata w lipcu w Eugene. Jeśli zdecyduje się na start, to będzie musiała pobiec w czerwcu w amerykańskich kwalifikacjach.

Amerykanka na igrzyskach w Tokio zdobyła złoto w sztafecie 4x400 m i powiększyła kolekcję olimpijskich medali do jedenastu. Tym samym zapisała się na kartach historii jako najbardziej utytułowana lekkoatletka w historii igrzysk olimpijskich, mając siedem złotych medali, trzy srebrne i brązowy, zdobyty także w Tokio w biegu na 400 m.

Reklama

Jedynym lekkoatletą, który ma bardziej imponujący dorobek medalowy, jest słynny biegacz długodystansowy Paavo Nurmi. Fin zdobył dziewięć złotych i trzy srebrne w latach 1920-28.