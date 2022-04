Ograniczenia są konsekwencją zbrojnego ataku Rosji, przy wsparciu Białorusi, na Ukrainę. Jednocześnie organizatorzy imprezy zapowiedzieli, że zgłoszeni do startu Ukraińcy otrzymają zwrot opłaty rejestracyjnej lub pozwolenie na start w kolejnej edycji.

Jak wielu innych na całym świecie, jesteśmy przerażeni i zbulwersowani tym, co obserwujemy w Ukrainie. Wierzymy, że bieganie to sport globalny i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby wyrazić wsparcie z narodem ukraińskim - powiedział Tom Grilk, szef Bostońskiej Federacji Lekkoatletycznej (BAA).

Maraton w Bostonie jest najstarszą coroczną rywalizacją na królewskim dystansie. Należy do tzw. World Marathon Majors - sześciu najważniejszych maratonów na świecie. Pozostałe odbywają się w Chicago, Nowym Jorku, Berlinie, Londynie i Tokio.