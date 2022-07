Jako pierwsi z polskiej kadry na stadionie Hayward Field pojawią się specjaliści rzutu młotem - mistrz olimpijski Wojciech Nowicki, czterokrotny mistrz świata Paweł Fajdek oraz Marcin Wrotyński.

Nowicki jest liderem światowych tabel w tym roku i główną nadzieją Polaków na złoto MŚ w USA.

Nowicki: To najważniejszy start w tym roku

Oczywiście to jest najważniejszy start w tym roku. Podejdę do niego jak do każdego docelowego do tej pory. Jest dla mnie bardzo ważny. Bardzo się cieszę, że rzucanie w tym sezonie jest równe i stabilne. Czuję, że łapię formę. Stąd we mnie taka radość. Mam nadzieję, że udowodnię to w piątek i w sobotę. Wtedy wszystko ma być bardzo dobrze - powiedział PAP Nowicki.

Finał tej konkurencji zaplanowano na sobotę.

Miksty 4x40 metrów

W piątek o medale powalczą miksty 4x400 m. Polacy w tej konkurencji — dość sensacyjnie — zostali rok temu mistrzami olimpijskimi. Teraz też są w gronie faworytów do medali, ale najmocniejsi wydają się gospodarze.

Musimy pokazać w sztafetach lepszego ducha zespołu. To jest naszym atutem, naszym plusem - powiedział mistrz olimpijski z Tokio Karol Zalewski.

Część ekipy polskich czterystumetrowców - głównie panie - miało po przylocie na obóz aklimatyzacyjny w USA pewne problemy z przeziębieniem, ale wygląda, że sytuacja się stabilizuje. Rywalizacja o medale w tej konkurencji rozpocznie się o godzinie 4.50 rano w sobotę czasu polskiego.

W pierwszym dniu MŚ w Eugene z Polaków zaprezentują się także skoczek wzwyż Norbert Kobielski, Malwina Kopron w eliminacjach rzutu młotem, Sofia Ennaoui w eliminacjach biegu na 1500 m oraz kulomioci Konrad Bukowiecki i Michał Haratyk (także eliminacje).

W chodzie pań na 20 km wystartuje Katarzyna Zdziebło.

Program lekkoatletycznych MŚ z uwzględnieniem startów Polaków i według czasu polskiego:



piątek/sobota, 15/16 lipca (liczba finałów - 3)

18.05 - rzut młotem mężczyzn, eliminacje, grupa A (Wojciech Nowicki, Marcin Wrotyński)

19.10 - skok wzwyż mężczyzn, eliminacje (Norbert Kobielski)

19.30 - rzut młotem mężczyzn, eliminacje, grupa B (Paweł Fajdek)

20.45 - 4x400 m mieszana, eliminacje (Polska — skład będzie znany w dniu zawodów)

21.05 - rzut młotem kobiet, eliminacje, grupa A 21.30 - 100 m mężczyzn, preeliminacje

22.10 - 20 km chód kobiet (Katarzyna Zdziebło), FINAŁ

22.30 - rzut młotem kobiet, eliminacje, grupa B (Malwina Kopron)

00.10 - 20 km chód mężczyzn, FINAŁ

02.05 - pchnięcie kulą kobiet, eliminacje

02.15 - 3000 m z przeszkodami mężczyzn, eliminacje

02.20 - skok o tyczce kobiet, eliminacje

03.00 - skok w dal mężczyzn, eliminacje

03.10 - 1500 m kobiet, eliminacje (Sofia Ennaoui)

03.50 - 100 m mężczyzn, eliminacje

03.55 - pchnięcie kulą mężczyzn, eliminacje (Konrad Bukowiecki, Michał Haratyk)

04.50 - 4x400 m mieszana, FINAŁ (ew. Polska)



Autor: Tomasz Więcławski