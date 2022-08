To bardzo trudna decyzja. Po zapewnieniu sobie udziału w ME w Monachium, zdecydowałam się wycofać ze startu indywidualnego. Nie czuję się na tyle mocna, żeby awansować do finału i walczyć o medal. Wezmę jednak udział w sztafecie 4x100 m, aby powalczyć z dziewczynami i dobrze zakończyć ten sezon - napisała lekkoatletka na Instagramie.

Szwajcarka zajęła piąte miejsce w biegu na 100 m podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. Jej rekord życiowy na tym dystansie wynosi 10,90 s. W zeszłym roku wywalczyła złoty medal w biegu na 60 m podczas halowych mistrzostw Europy w Toruniu. W finale osiągnęła czas 7,03 s.