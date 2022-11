Sportowcy rywalizować będą na niedawno odbudowanym Alexander Stadium, który w tym roku gościł Igrzyska Wspólnoty Narodów.

Brytyjska publiczność bardzo docenia lekkoatletykę światowej klasy i jest jedną z najlepiej znających się na tej dyscyplinie, najbardziej entuzjastycznych i pałających pasją do tego sportu na świecie. Widzieliśmy to podczas ostatnich Igrzysk Wspólnoty Narodów, kiedy to trybuny były wypełnione, nawet podczas sesji porannych - powiedział prezydent Europejskiej Federacji Lekkiej Atletyki Dobromir Karamarinow.

Wielka Brytania wywalczyła do tej pory 124 złote medale i jest obecnie najbardziej utytułowanym krajem w historii mistrzostw Europy.

To było wieloletnie życzenie naszej federacji, żeby zorganizować takie wydarzenie i dziękujemy Europejskiej Federacji Lekkiej Atletyki za wiarę w nas i powierzenie nam jej najważniejszej imprezy - powiedział prezes brytyjskiej federacji Jack Buckner.

Nasza wizja mistrzostw Europy to rekordowa sprzedaż biletów oraz wspaniała atmosfera, która będzie inspirować lekkoatletów na stadionach i poza nimi. Obiecaliśmy dostarczyć fantastyczny, innowacyjny i zmieniający obraz rywalizacji turniej. Jesteśmy podekscytowani, że możemy wdrożyć ten plan w życie - dodał Buckner.

Najbliższa edycja europejskiego czempionatu odbędzie się w Rzymie w dniach 7-12 czerwca 2024 roku.

Federacja potwierdziła także, że gospodarzem mistrzostw Europy do lat 20 w przyszłym roku będzie Jerozolima, a w 2025 roku fińskie Tampere.