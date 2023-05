Fajdek był gościem "Hejt Parku". Gość Tomasza Smokowskiego w pewnym momencie "zabłysnął" dość "odważnym" stwierdzeniem.

Reklama

W każdym kraju, w którym byłem, są młociarze, a w niektórych nie ma ligi piłkarskiej. Zbierają się trzy kluby złożone z kucharzy i tak dalej i sobie grają. To jest to liga, czy nie? To jest rozrywka. Jeżeli chcemy rzucać młotem, to jednak musimy być zrzeszeni w klubie i startować w normalnych zawodach, a nie na pikniku - powiedział pięciokrotny mistrz świata.

Reklama

Internauci nie mieli litość dla lekkoatlety. Sportowiec delikatnie mówiąc został wyśmiany. Niektórzy z komentujących dosadniej określili swoje zdanie na temat jego wypowiedzi pisząc "ale młot".