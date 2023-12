Pięciokrotny mistrz świata w rzucie młotem na łamach serwisu sport.pl od dawna krytycznie i szyderczo wypowiada się na temat polskiej piłki. Tym razem też postanowił ukłuć naszych orłów.

Wydaje mi się, że żaden Polak, mimo żartów z kadry, nie był przygotowany na wpier*** od Mołdawii. Żaden! Uważam, że tak naprawdę to jest sportowe wydarzenie roku. Negatywne, ale - niestety - najważniejsze - wypalił 34-letni lekkoatleta.

Reklama

Fajdek nie byłby sobą gdyby nie zaczepił też Roberta Lewandowskiego. Jego zdaniem kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski nie powinien być w tym roku uwzględniany w plebiscycie na najlepszego sportowca.

Reklama

Co wśród nominowanych robi Robert Lewandowski? Przecież z reprezentacją przegrał wszystko. Z tym plebiscytem jest po prostu tak, że jego twórcy uważają, że popularny Lewandowski musi być. Żenujące, serio! - grzmi Fajdek.

O dziwo młociarz w 2023 roku bardziej ceni dokonania golfisty Adriana Meronka od sukcesów Igi Świątek. Pozytywnym wydarzeniem roku w polskim sporcie był awans Adriana Meronka do cyklu PGA Tour. To jest wyżej nawet niż sukcesy Igi Świątek! To jest fenomen, że Polak dostał się do PGA! Wielka rzecz, zdecydowanie - mówi Fajdek