W niedzielę Święty-Ersetic obchodziła 31. urodziny. Z tej okazji opublikowała w mediach społecznościowych wymowny wpis.

Wszystkiego najlepszego dla mnie - napisała na Instagramie polska lekkoatletka.

Święty-Ersetic do swojego posta dołączyła specjalną fotkę, która bardzo przypadła do gustu internautom. Fani rozpływają się w komentarzach. Nic w tym dziwnego. Lekkoatletka na zdjęciu pozuje w czarnym body odsłaniającym jej pośladki.

Uśmiech na twarzy 31-latki może cieszyć podwójnie. Najwidoczniej najgorszy czas ma ona już za sobą. Kontuzja i walka z depresją nie ułatwiały życia naszej sportsmence.

Teraz wreszcie wraca powoli do treningów, by jak najlepiej przygotować się do startów. W tym sezonie głównym celem będą letnie igrzyska olimpijskie w Paryżu.