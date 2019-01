Jak dodała, potrzebuje trochę czasu, żeby dojść do siebie.

Zrozumcie tylko wszyscy, o co Was szczególnie proszę, tak po ludzku. Muszę doprowadzić się do dobrego stanu psychicznego. Wierzcie lub nie, to wymaga czasu i walka na pomoście trwa. Nie poddam się, bo wiem, że mam o co walczyć! Potrzebuję tylko teraz od tego wszystkiego, co mnie naprawdę onieśmieliło, spokoju, psychicznej stabilizacji i uporania się z moimi zmorami. Nie zmarnuję szansy od tylu dobrych ludzi. Obiecuję. Proszę tylko o czas - napisała.