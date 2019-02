Triumf doświadczenia nad młodzieńczą fantazją - tak jednym zdaniem można podsumować tegoroczny finał. Patriots to drużyna 66-letniego trenera Billa Belichicka i 41-letniego rozgrywającego Toma Brady'ego. Szkoleniowiec Rams Sean McVay ma 33 lata, a quarterback Jared Goff - 24. Nigdy wcześniej w Super Bowl różnice wieku między najważniejszymi postaciami obu ekip nie były tak duże.

W sezonie zasadniczym "Barany" miały drugi najlepszy atak w lidze, ale sztab Patriots doskonale rozpracował ich schematy ofensywne. Długo świetnie grała też defensywa Rams i w efekcie po pierwszej połowie było tylko 3:0 dla Patriots. To był najniższy wynik do przerwy od 1975 roku, a ostatecznie łącznie zdobyte 16 punktów przez obie ekipy to najmniejszy dorobek w historii Super Bowl. Poprzedni rekord - 21 pkt - przetrwał 46 lat.

Rams zdołali wyrównać w trzeciej kwarcie za sprawą kopnięcia z aż 53 jardów (48,5 m) Grega Zuerleina. W historii Super Bowl tylko raz oglądano udane kopnięcie z większej odległości - w 1994 roku z 54 jardów (49,4 m).

W ostatniej części gry defensywa zespołu z Los Angeles w końcu pękła. Autorem jedynego w meczu przyłożenia był Sony Michel, a na 1.12 min przed końcem wynik kopnięciem z 41 jardów (37,5 m) ustalił Stephen Gostkowski.

Nagroda dla najbardziej wartościowego zawodnika trafiła do Juliana Edelmana. Skrzydłowy Patriots był najczęściej, bo dziesięciokrotnie adresatem piłek zagrywanych przez Brady'ego. Łącznie dzięki niemu zespół pokonał w meczu 141 jardów.

Belichick i Brady już raz stanęli naprzeciw Rams w Super Bowl. W 2002 roku, kiedy "Barany" miały jeszcze siedzibę w St. Louis, pokonali ich 20:17. Rams w finale byli po raz czwarty. Mistrzostwo udało im się zdobyć w 2000 roku.

Belichick prowadzi Patriots od 2000 roku. W tym samym roku, bez większego przekonania, klub ze 199. numerem w drafcie wybrał Brady'ego. Ten okazał się jednak wielkim talentem, a do podstawowego składu wskoczył już w swoim drugim sezonie, kiedy kontuzji doznał pierwszy rozgrywający.

Za ich czasów zespół już po raz dziewiąty wystąpił w Super Bowl, a wygrał po raz szósty - poprzednio w 2002, 2004, 2005, 2015 i 2017 roku. Brady jest jedynym w historii NFL zawodnikiem, który po mistrzostwo sięgał tak często. Belichick natomiast jest jedynym trenerem z sześcioma zwycięstwami w decydującym spotkaniu.

To był jedenasty finał z udziałem Patriots. Żadna inna drużyna nie grała w nim tak często. Sześć tytułów oprócz niej ma jeszcze ekipa Pittsburgh Steelers.