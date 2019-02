Dzięki temu możliwe będzie np. wypłacenie siatkarzom obiecanych premii za mistrzostwo świata, które wywalczyli we wrześniu 2018.

Celem ustawy z dnia 31 stycznia 2019 jest umożliwienie prezesowi Rady Ministrów przyznawania osobom fizycznym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, m.in. za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, nagród specjalnych ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa. Wcześniej możliwość przyznawania nagród lub wyróżnień o charakterze specjalnym mieli m.in. niektórzy ministrowie, natomiast takiego uprawnienia nie miał szef rządu.

Z kolei zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zwolnienie przyznanej przez premiera nagrody specjalnej z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nagroda ta nie będzie także wliczana do dochodu służącego do ustalania prawa do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W połowie października premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przyznaniu dodatkowej dotacji Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej w wysokości 15 mln zł. Zaznaczono wówczas, że część tej sumy ma zostać przeznaczona na premie dla zawodników i sztabu szkoleniowego, którzy zdobyli mistrzostwo świata, broniąc tym samym tytułu z 2014. Później okazało się, że uniemożliwia to obowiązująca wówczas ustawa. Nagrody dla reprezentacji siatkarzy mają wynieść trzy miliony złotych.