W czwartek kolarze mieli do pokonania 198,9 km z gminy Mora de Rubielos do Ares del Maestrat w rejonie Walencji. Herrada miał siedem sekund przewagi nad Belgiem Dylanem Teunsem (Bahrain Merida), który został nowym liderem wyścigu, a trzeci Francuz Dorian Godon (AG2R La Mondiale) stracił do Hiszpana 21 s. Poljański minął metę 39 s po zwycięzcy.

Majka dojechał na 17. pozycji ze stratą 5.44. W "generalce" ma czas o 2.18 gorszy od Teunsa.