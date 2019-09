Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) zajął szóste miejsce, a w klasyfikacji generalnej awansował z siódmej na szóstą lokatę. Polak finiszował w czteroosobowej grupce, która straciła do dwóch Słoweńców 27 sekund.

Trzeci na mecie był Francuz Pierre Latour (AG2R), a Polaka wyprzedzili jeszcze mistrz świata Hiszpan Alejandro Valverde (Movistar) i Kolumbijczyk Nairo Quintana (Movistar).

W klasyfikacji generalnej Roglic powiększył do 2.25 przewagę nad Valverde. Na trzecie miejsce awansował Pogacar, który traci do swojego rodaka 3.01. Strata Majki do Roglica wzrosła do 6.15.