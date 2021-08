W pozostałych ćwierćfinałowych pojedynkach reprezentant Francji Alireza Firouzja pokonał Amerykanina Wesleya So 2,5:0,5, Lewon Aronian z Armenii wygrał z Szachrijarem Mamiedjarowem z Azerbejdżanu 3:1, a Rosjanin Władysław Artemiew zremisował z Amerykaninem Leinierem Dominguezem 2:2.

We wtorek Norweg zrewanżował się Polakowi, który w ostatniej partii fazy grupowej uratował remis w beznadziejnej dla siebie sytuacji. Tym razem arcymistrz z Wieliczki przegrał z aktualnym mistrzem świata i liderem cyklu CCT obydwie partie czarnymi, a zremisował drugą, w której grał białymi. Czwarty pojedynek nie musiał być rozgrywany, gdyż wynik meczu był już rozstrzygnięty.

Poprzedniego dnia najlepszy polski szachista zyskał pochwały szachowego środowiska nie tylko za uratowanie remisu z Carlsenem w przegranej pozycji. W 12. rundzie spotykał się z kanadyjskim arcymistrzem Erikiem Hansenem. W pewnym momencie, co nierzadkie w rywalizacji online, rywalowi zawiesiła się sieć internetowa. Regulamin przewiduje, że w takiej sytuacji zwycięstwo należało się Polakowi. Ten jednak zaproponował remisowe rozstrzygnięcie, co zaakceptowali sędziowie.

W aktualnej wtedy sytuacji turniejowej taki punkt byłby dla mnie na wagę złota, ale pozycja była obiektywnie remisowa i za dwa-trzy posunięcia byśmy pewnie "podpisali" remis. Wielu pewnie by skorzystało z takiego prezentu, bo regulamin mówił jasno, że zawodnik odpowiada za swoją infrastrukturę, ale szachy to gra królewska i są lepsze sposoby na osiąganie zwycięstwa. Dlatego zaproponowałem sędziom pokojowe rozstrzygnięcie, które moim zdaniem było sprawiedliwe (...) Finalnie Caissa mnie nagrodziła, bo potem zrobiłem 2,5 pkt z trzech partii - skomentował Duda na swoim profilu na Facebooku.

Gest fair play

Dwa lata temu arcymistrz z Wieliczki wykonał podobny gest fair play wobec Amerykanina Hikaru Nakamury, który w ich meczu w turnieju Speed Chess Championship grał przez chwilę bez kamery, która mu się zepsuła. Duda pozwolił mu na to, mimo że regulamin dałby mu zwycięstwo. W sumie przegrał partię, ale postąpił tak, jak trzeba.

Meltwater Champions Chess Tour, czyli organizowana przez Play Magnus Group szachowa Liga Mistrzów, z sumą nagród 1,5 mln dolarów, składa się z 10 imprez rozgrywanych w kolejnych miesiącach.

W Aimchess US Rapid pula wynosi 100 tys. dolarów, a zwycięzca otrzyma 30 tys. Szachiści rywalizują w tempie 15 minut plus 10 sekund po każdym ruchu na partię. 16 uczestników rozegrało w ciągu trzech dni 15 rund systemem każdy z każdym. Ośmiu najlepszych awansowało do fazy pucharowej, w której odbywać się będą dwudniowe mecze (cztery partie dziennie) - ćwierćfinałowe, półfinałowe i finał.

Cykl zakończy się 3 października i po raz pierwszy w historii wyłoni najlepszego zawodnika sezonu w rywalizacji online.