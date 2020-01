Jeżeli ten zmarznięty sportowiec taki dobry, to niech pokaże mi ile ludzi oglądało jego wyczyny, a ilu Lewandowskiego. Kto głosuje na żużlowca? - tak m.in. pisał na Twitterze Wojciech Kowalczyk po wyborze Bartosza Zmarzlika na Sportowca Roku 2019.

Wydaje mi się, że to tylko i wyłącznie chodzi o nieznajomość dyscypliny. Gorąco zapraszam pana Wojciecha na nasz mecz do Gorzowa, na derby z Falubazem Zielona Góra. Obejrzenie z bliska najbardziej elektryzującego meczu w Polsce, tłumy kibiców na stadionie, prędkość, brak hamulców - może pokocha tę dyscyplinę tak, jak rzesze kibiców w całej Polsce – powiedział Zmarzlik.

Każdemu powtarzam, że to trzeba zobaczyć, być, posłuchać kibiców jak dopingują, poczuć. Derby, czy Grand Prix w Warszawie czy Wrocławiu, Toruniu to odpowiednie miejsca na to, aby zakochać się w tej dyscyplinie. Do tej pory mam ciarki, jak słyszę kibiców po półfinałowym biegu w Toruniu. Ta wrzawa, te emocje, to jest to – zaznaczył w rozmowie z "Gazetą Lubuską" żużlowiec.