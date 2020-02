Utworzony w czwartek zespół ma we współpracy ze kierownictwem służby zdrowia koordynować reagowanie na rozprzestrzeniający się wirus. Przewodniczy mu Muto, który w rozmowie z dziennikarzami zaznaczył, że pierwsze obrady nowej komórki organizacyjnej odbyły się we wtorek, a kolejne zaplanowane są na piątek.

Reklama

W środę na spotkaniu z członkami Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego przyznał on, że jest poważnie zaniepokojony tym, że "rozprzestrzenianie się tej choroby zakaźnej może przygasić rosnący rozmach igrzysk i utrudnić przeprowadzenie rywalizacji". Dzień później sam uspokajał sytuację.

"Igrzyska odbędą się zgodnie z planem. Ważne, by zachować obiektywizm i spokój. Nie chcemy alarmować opinii publicznej. Infekcja wciąż ma ograniczony zasięg i nie ma obaw o dobrą igrzysk na tym etapie" - zapewnił.

Spokój zalecał również rzecznik prasowy Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego Craig Spence. Jego zdaniem liczba i rodzaj pojawiających się informacji na temat choroby mogą wpływać na postrzeganie przez opinię publiczną zarówno tegorocznych igrzysk w Tokio, jak i tych zimowych w Pekinie w 2022 roku.

"Strach rozprzestrzenia się szybciej niż wirus. Ważne, byśmy to powstrzymali. Stwierdzono tylko 191 przypadków zarażenia koronawirusem poza Chinami, więc zatrzymajmy się tutaj. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wciąż zaprzecza, by była mowa tu o pandemii. A poradziliśmy sobie z wirusem Zika podczas igrzysk w Rio de Janeiro" - argumentował.

Premier Japonii Shinzo Abe przyznał, że koronawirus zaczął mieć wpływ na turystykę.

"Przygotowania go igrzysk przebiegają z naszej strony jednak normalnie. Ściśle współpracujemy z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim, lokalnym komitetem organizacyjnym i władzami Tokio" - zaznaczył polityk.

Chińska komisja zdrowia podała w czwartek, że liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w tym kraju wzrosła do 563, a zakażonych jest ponad 28 tysięcy osób. W Japonii stwierdzono 45 przypadków zarażenia, bez przypadków śmiertelnych.

Igrzyska odbyć się mają w terminie 24 lipca - 9 sierpnia, a rywalizacja paraolimpijczyków od 25 sierpnia do 6 września.