"Ten rękopis jest manifestem nowożytnych igrzysk. Jestem przekonany, że muzeum olimpijskie jest najodpowiedniejszym miejscem, by przechowywać ten bezcenny manuskrypt" - zaznaczył Usmanow podczas uroczystości w Lozannie.

Dopiero przy tej okazji ujawniono, że to rosyjski biznesmen kupił 14-stronicowy dokument napisany przez barona Pierre'a de Coubertin. Po zakończeniu grudniowej aukcji w Nowym Jorku nazwisko nabywcy trzymano w tajemnicy. Początkowo manifest był wyceniony na 1 mln dolarów. Podczas trwającej 12 minut licytacji jego wartość wzrosła prawie dziewięciokrotnie.

"Jesteśmy świadkami historii. Z jednej strony mowa o historycznym dokumencie, manuskryptu mowy, która dała filozoficzne podłoże ruchowi olimpijskiemu. Pod innym względem jesteśmy świadkami historycznego momentu, w którym ten rękopis wraca do swojego olimpijskiego domu, do miejsca, do którego należy" - zaznaczył przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach.

Manifest jest jedyną znaną kopią przemówienia francuskiego arystokraty z 1892 roku, gdy zaproponował on wznowienie organizacji starożytnych igrzysk, które zawsze pozytywnie oddziaływały na jednostki i społeczeństwa. Dwa lata później de Coubertin założył MKOl, a pierwsze igrzyska odbyły się w 1896 roku w Atenach.

Wcześniej najdroższą pamiątką sportową była koszulka legendy baseballu Babe Rutha, która w czerwcu 2019 roku została sprzedana za 5,6 mln dolarów.

Usmanow posiada 30 procent udziałów Arsenalu Londyn, a w styczniu kupił za 30 milionów funtów prawa do nazwy stadionu innego klubu angielskiej ekstraklasy piłkarskiej - Evertonu.