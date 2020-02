Wolff i Alex Dujshebaev należeli do najlepszych zawodników w zwycięskim meczu z FC Porto Sofarma. Niemiecki szczypiornista miał w tym spotkaniu 38 proc. skutecznych interwencji, broniąc 15 z 40 rzutów rywali. Dla bramkarza mistrzów Polski to już czwarte wyróżnienie w tym sezonie. Wcześniej Wolff znalazł się w najlepszej siódemce pierwszej, ósmej i dziesiątej kolejki Ligi Mistrzów.

Starszy syn trenera VIVE był najskuteczniejszym graczem polskiego zespołu w starciu z mistrzem Portugalii, rzucając siedem bramek. To jego drugie wyróżnienie w tym sezonie Ligi Mistrzów. Trafił on także do najlepszej siódemki szóstej kolejki. Ogółem zawodnicy PGE VIVE wyróżniani byli już siedem razy, bo do najlepszej siódemki ósmej kolejki trafił też chorwacki rozgrywający Igor Karacic.

Najlepsza siódemka 12. kolejki Ligi Mistrzów:

bramkarz: Andreas Wolff (PGE VIVE Kielce)

lewoskrzydłowy: Hugo Descat(Montpellier HB)

lewy rozgrywający: Joan Canellas(MOL-Pick Szeged)

środkowy rozgrywający: Stas Skube (Vardar Skopje)

prawy rozgrywający: Alex Dujshebaev (PGE VIVE Kielce)

prawoskrzydłowy: Marius Steinhauser (SG Flensburg-Handewitt)

kołowy: Hendrik Pekeler (THW Kiel)