Od dawna widziałem tę niezwykłą rolę, jaką Orlen spełniał dla polskiego sportu. Jako uczestnik spotkań rodziny olimpijskiej czy paraolimpijskiej zawsze byłem świadkiem tego, że PKN Orlen był wymieniany jako pierwszy, najważniejszy ze sponsorów. Charakterystyczny znak Orlenu widziałem na koszulkach polskich sportowców – powiedział Duda.

Prezydent podkreślił, że dla niego to powód do dumy.

Dla mnie to ogromna satysfakcja, że Orlen w ostatnim czasie tak bardzo rozszerzył swój sponsoring sportowy. Byłem obecny przy prezentacji bolidu Alfa Romeo Racing Orlen. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. To jest wejście na arenę światową, to jest moment, w którym polska firma staje w szeregu największych sponsorów sportu na świecie. Jestem z tego bardzo dumny i ogromnie się z tego cieszę – zaznaczył.

Jak dodał, działalność Orlen Teamu ma wymiar także pozasportowy.

To także świadectwo stanu polskiej gospodarki z jednej strony, ale z drugiej strony przede wszystkim to ogromna szansa polskiego sportu i dla promocji naszego kraju wszędzie na świecie – ocenił.