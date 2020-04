"Michał znalazł się na liście życzeń, jaką przedstawił nam trener Lars Walther. To jeden z dwóch graczy (na rozegraniu - PAP), których życzyłby sobie nowy szkoleniowiec. Drugim jest bośniacki środkowy rozgrywający Josip Peric. Na dziś udało nam się dopiąć transfer Michała Jureckiego. Co do gracza z Bośni sprawa na razie jest otwarta, ale raczej będziemy rekomendowali trenerowi budowanie zespołu w oparciu o krajowych zawodników. Ten temat pozostawiamy otwarty" – podkreślił prezes Azotów Jerzy Witaszek.

Jak zaznaczono w komunikacie, Walther przedstawił listę 20 zawodników, z którymi chciałby współpracować w nowym sezonie. Z obecnego składu zabrakło na niej Pawła Podsiadły, Bartosza Kowalczyka i Pawła Grzelaka.

Dodano, że oficjalna prezentacja Jureckiego nastąpi wszystko wróci do normy po ugaszeniu paraliżującej obecnie wiele działań pandemii.

Występujący na lewym rozegraniu zawodnik w reprezentacji kraju rozegrał prawie 200 meczów. W dorobku ma wicemistrzostwo świata z 2007 i brązowy medal z 2009 oraz 2015 roku.

Z Vive Kielce triumfował w Lidze Mistrzów w 2016 roku i siedem razy zdobył mistrzostwo Polski. Występował też m.in. w Chrobrym Głogów, HSV Hamburg i TuS N-Luebbecke.

W zakończonym przedwcześnie z powodu koronawirusa sezonie Azoty zajęły w ekstraklasie czwarte miejsce.