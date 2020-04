Zakontraktowanie Abela Serdio jest kolejnym krokiem w podnoszeniu poziomu sportowego pierwszej drużyny Orlen Wisły Płock. Jest to niewątpliwe wzmocnienie naszego zespołu i gorąco liczymy, że Abel pochlebne opinie na swój temat potwierdzi teraz na boisku w walce o realizację naszych ambicji sportowych – powiedział dyrektor sportowy klubu Adam Wiśniewski.

Reklama

Kilka dni temu dyrektor Wiśniewski zapowiadał, że w tym tygodniu klub ogłosi dwa nazwiska nowych zawodników Orlen Wisły. Pierwszym jest 26-letni kołowy Abel Serdio, który w 2019 roku trafił do Barcelony z Recoletas Atletico Valladolid, gdzie spędził trzy sezony i zdobył 383 bramki.

Znakomitą grą zwrócił na siebie uwagę nie tylko Dumy Katalonii, ale również selekcjonera reprezentacji Hiszpanii Jordi Ribery, u którego zadebiutował w październiku 2018 roku. Pod koniec 2019 roku Ribera powołał go do szerokiej kadry na EHF EURO 2020. W sumie Serdio w drużynie narodowej rozegrał osiem spotkań, w których zdobył 13 bramek. W zakończonym sezonie w Barcelonie grał głównie w meczach na krajowym podwórku. Wystąpił we wszystkich 19 spotkaniach i 63 razy wpisywał się na listę strzelców.

Zadowolony z podpisania kontraktu jest prezes SPR Wisła Płock Robert Czwartek.

Bardzo się cieszę, że udało się nam sfinalizować ten kontrakt, choć nie było to łatwe. Umowa została tak skonstruowana, że przez pierwszy rok Serdio pozostanie u nas na wypożyczeniu, a później ewentualnie dołączy do nas na zasadzie transferu definitywnego. My dążyliśmy do tego, aby już teraz został naszym zawodnikiem, ale Barcelona zaproponowała właśnie takie rozwiązanie. Mam nadzieję, że Abel w dłuższej perspektywie przyczyni się do wzmocnienia naszej siły.

Trener Xavi Sabate chwali warunki fizyczne nowego zawodnika Orlen Wisły.

To piłkarz, który dysponuje umiejętnościami, jakie pasują do stylu naszej gry. Jest silny na nogach, bardzo dobrze znajduje sobie pozycję i ma przy tym wysoką efektywność rzutową. Jest uniwersalnym graczem, mogącym w zależności od potrzeb występować zarówno w ataku, jak i w obronie. Potrafi dobrze zagrać w sytuacji dwóch na dwóch, na czym bardzo nam zależało. Przy tym wszystkim jest głodny gry, sukcesów i mocno nastawiony na rozwój. Ma charakter wojownika, lubi ciężko pracować, cały czas myśli o podnoszeniu swoim umiejętności. Prawdą jest, że w Barcelonie nie odgrywał głównej roli, mając silną konkurencję, o pozycję musiał walczyć z Fabregasem i Sorhaindo. To potęguje jego głód piłki, który głównie wynika z jego charakteru. Właśnie zawodników z takim nastawieniem chcę mieć w drużynie - zapewniał po podpisaniu przez Sergio kontraktu.

Zadowolony z kolejnego kroku w swojej karierze jest sam zawodnik.

Myślę, że gra dla Wisły to dla mnie szansa na dalszy rozwój. Dołączam do jednej z najlepszych drużyn w Polsce, która w przyszłym sezonie ma szansę powalczyć o mistrzostwo kraju. Cieszę się również na współpracę z Xavim Sabate. Nie spotkaliśmy się osobiście, ale wiem, że to dobry szkoleniowiec i człowiek. W Hiszpanii wszyscy mówią o nim w samych superlatywach. Pracował w Veszprem i osiągnął z tym klubem wielkie sukcesy. Fakt, że będziemy mówić w tym samym języku na pewno pomoże mi szybciej zrozumieć jego filozofię gry - stwierdził Serdio Guntin.

W nowym sezonie do zespołu Orlen Wisły dołączyli już Daniel Fernando Alonso, który przyszedł z Abamca Ademar Leon oraz Mirzad Terzic, zawodnik Telekom Veszprem. Płocki klub opuścili: Ziga Mlakar, Jerko Matulic, Renato Sulic, Ondrei Zdrahala, Mateusz Piechowski i Mateusz Góralski.