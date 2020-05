Ratusz przypomniał przy tym, że premier ogłosił, że ośrodki sportowe oraz boiska przyszkolne mogą zostać otwarte 4 maja, ale decyzję w tym zakresie pozostawia samorządom. Władze Warszawy - o czym poinformowano w niedzielę - nie otworzą tych miejsc ze względu na brak dokładnych wytycznych sanitarnych.

"Do tej pory nie otrzymaliśmy jednak szczegółowych wytycznych ministerstwa zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie stosowania określonych procedur, środków i zasad, które uchronią mieszkańców przed zakażeniem" - poinformował ratusz, podkreślając, że aby otworzyć te miejsca, Warszawa musi wiedzieć, jakie procedury sanitarne mają obowiązywać dzieci i młodzież, które rozpoczną swoje treningi na miejskich boiskach. "Musimy również zadbać o bezpieczeństwo kadry trenerskiej, a także innych osób przebywających w danym obiekcie" - dodano.

W Warszawie zlokalizowanych jest kilkadziesiąt miejskich kompleksów sportowych, posiadających więcej niż jeden obiekt o charakterze otwartym, zorganizowanych w kilkunastu ośrodkach sportu i rekreacji. Ponadto, kilkaset warszawskich placówek oświatowych posiada boiska szkolne o charakterze otwartym, a wiele obiektów sportowych, takich jak m.in. boiska wielofunkcyjne, rozlokowane są w każdej dzielnicy w ogólnodostępnych miejscach (np. w parkach).

W ocenie magistratu, przy braku zapewnienia odpowiednich środków ochronnych (nie tylko dezynfekujących), bez odpowiedniego czasu wymaganego do przygotowania się, taka decyzja może doprowadzić do niekontrolowanego i drastycznego wzrostu liczby nowych zarażeń koronawirusem. Dlatego też, dla Warszawy priorytetem jest otrzymanie szczegółowych wytycznych sanitarnych niezbędnych do wdrożenia jednolitej procedury, która pozwoli na otwarcie obiektów sportowych w trakcie trwającej pandemii.

Urząd zwrócił także uwagę, że w niedzielę, na dzień przed otwarciem obiektów sportowych, znane jest wyłącznie rozporządzenie, które zostało ogłoszone w nocy 2 maja, nie uwzględniające żadnej z uwag zgłoszonych przez urząd miasta. Wydane rozporządzenie nie zawiera wytycznych sanitarnych. W związku z tym w poniedziałek władze stolicy wystąpią do Głównego Inspektora Sanitarnego o szczegółowe wytyczne sanitarne, na mocy których będzie można przygotować obiekty sportowe do ich otwarcia w czasie trwającej pandemii.