Imprezy sportowe są wstrzymane od blisko dwóch miesięcy, co powoduje ogromne straty klubów i organizatorów zawodów. Z kolei krajowe przepisy o izolacji i ograniczeniu przemieszczania się utrudniają przeprowadzanie regularnych kontroli antydopingowych. W środę prezydent UCI David Lappartient przyznał, że w kolarstwie liczba takich badań spadła o ponad 95 procent.

Reklama

Mimo tych przeszkód Bańka zamierza realizować zapowiadany od miesięcy plan zwiększenia budżetu organizacji, apelując o większe środki do rządów krajów, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz sponsorów.

"Biorąc pod uwagę budżet WADA, mamy bardzo stabilną sytuację. Pandemia na nas nie wpłynęła. Ale myślę już o przyszłości. Chcę, żeby WADA była silniejsza niż dziś. W 2019 roku mieliśmy do dyspozycji ok. 36 milionów dolarów, czyli mniej niż mały klub piłkarski. To brzmi niedorzecznie. Trzeba zrobić wszystko, żeby zwiększyć finansowanie działalności antydopingowej" - powiedział Bańka.

WADA i inne organizacje zajmujące się walką z nieuczciwymi sportowcami wykorzystują czas ograniczonych kontroli na rozwój technologii. Udoskonalane są m.in. badania próbek przy pomocy sztucznej inteligencji oraz metoda polegająca na analizie suchej krwi, która byłaby tańsza i mniej inwazyjna niż obecna. Bańka ma nadzieję, że to rozwiązanie będzie dostępne już podczas przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio.

"Obawiam się, że jeśli wprowadzimy ją zbyt szybko, niektórzy oszuści mogą podważyć tę metodę. Kiedy ich wykryjemy i złapiemy, zdyskredytują ją i możemy to przegrać. Dlatego trzeba to dokładnie przemyśleć" - zaznaczył Bańka.

Powtórzył również ostrzeżenie dla sportowców, aby nie próbowali wykorzystać kryzysu wywołanego przez pandemię i ograniczonych kontroli do łamania przepisów antydopingowych.

"COVID-19 to nie pole dla oszustów. Jeśli komuś się wydaje, że tak jest, ostrzegam, że was złapiemy korzystając ze wszystkich dostępnych narzędzi" - podkreślił.

Bańka został oficjalnie wybrany na szefa WADA na kongresie w Katowicach w listopadzie ubiegłego roku. Jego kadencja trwa od 1 stycznia.