To, co się wydarzyło ostatnio, nie tylko w moim życiu to była radykalna zmiana. Byłem w ostatniej fazie przygotowań do igrzysk i z dnia na dzień zakończyłem treningi. Teraz najważniejsze jest jednak zdrowie, a sport zszedł na drugi plan, więc postanowiłem założyć mundur i starać się tak jak mogę pomagać w obecnej sytuacji – powiedział.

35-letni Craviotto to jeden z najbardziej utytułowanych sportowców w Hiszpanii – zdobył złoto w konkurencji K2 na 500 m w Pekinie (2008) oraz na 200 m w Rio de Janeiro (2016), a ponadto srebro w konkurencji K1 na 200 m w Londynie (2012) i brąz w tej samej rywalizacji przed czterema laty w Brazylii. Jest także 10-krotnym medalistą mistrzostw świata, w tym trzykrotnym złotym.

Nie jest jedynym sportowcem w Hiszpanii, który powrócił do służby. To samo uczynili Christian Mendez, były bramkarz, obecnie trener reprezentacji kobiet w plażowej piłce nożnej, mistrzyni Europy w karate Laura Palacio i piłkarka nożna Estela Fernandez.

Hiszpania to jeden najbardziej dotkniętych krajów w Europie i na świecie pandemią koronawirusa. Odnotowano ponad 222 tysiące zakażeń i ponad 26 tysięcy zgonów na Covid-19.