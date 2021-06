Po dwóch dniach finałów reprezentacja Polski ma na koncie łącznie trzy medale.

W piątek po brąz sięgnęły jeszcze Martyna Klatt i Sandra Ostrowska w nieolimpijskiej konkurencji K2 1000 m.

W sobotę tuż za podium uplasowały się Magda Stanny i Julia Walczak w C2 500 m.

Szóste miejsce w K2 200 m zajęli Paweł Kaczmarek i Bartosz Grabowski, siódme w C1 1000 - Mateusz Kamiński, a dziewiąte w C1 200 - Oleksii Koliadych.

Sprawdzian przed Tokio

Mistrzostwa potrwają do niedzieli. Są one jednocześnie ostatnim sprawdzianem przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio. W zawodach startuje ok. 700 zawodników z 35 krajów.