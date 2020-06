Do wypadku doszło w poniedziałek po południu w Wilkowicach na ulicy Żywieckiej. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 58-letnia mieszkanka powiatu żywieckiego jechała oplem astrą w kierunku Żywca, kiedy z nieustalonej na chwilę obecną przyczyny zjechała na przeciwległy pas ruchu i wjechała w poruszające się ulicą Żywiecką w kierunku Bielska-Białej dwie rowerzystki - powiedział PAP asp. szt. Roman Szybiak z bielskiej policji.

Na skutek zderzenia z oplem jadące na rowerach kobiety w wieku 25 i 30 lat doznały poważnych obrażeń. Poszkodowane w ciężkim stanie zostały przetransportowane do szpitali.

Jak podaje policja, kierująca samochodem miała uprawnienia do kierowania pojazdami i była trzeźwa. Dokładne przyczyny i przebieg tego wypadku ustalają śledczy z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Świadków wypadku policjanci proszą o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej pod numerem tel. 47 857 14 20 lub 47 857 12 55. Szybiak powiedział PAP, że dotychczas nie zgłosiła się żadna osoba, która mogłaby pomóc w dokładnym ustaleniu okoliczności wypadku.

Jak podał portal eurosport.tvn24.pl, jedną z poszkodowanych jest Rita Malinkiewicz, wielokrotna reprezentantka Polski w kolarstwie górskim, uczestnicząca z sukcesami także w wielu wyścigach przełajowych i szosowych. Po wypadku została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, gdzie wieczorem przeszła operację. Druga poszkodowana została przewieziona karetką do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, także była operowana. Według nieoficjalnych doniesień to żona olimpijczyka i wielokrotnego mistrza Polski w kolarstwie przełajowym Marka Konwy - podał portal eurosport.tvn24.pl.