Prowadzący pętlami wokół Teresina etap miał mieć 168 km długości, ale rywalizacja została zatrzymana na około 30 kilometrów przed metą. Po poważnym wypadku służby ratunkowe zablokowały drogę i po kilkunastominutowej naradzie dyrektora wyścigu i sędziego głównego postanowiono zastosować tzw. neutralizację.

Zawodnicy przejechali do mety inną drogą, wszyscy będą mieli zaliczony jednakowy czas i nie zostanie wyłoniony zwycięzca etapu. Wyniki rozegranych do chwili wstrzymania wyścigu dwóch lotnych premii zaliczone zostaną do klasyfikacji generalnej po drugim etapie.