Norbert Banaszek wygrał w bułgarskiej miejscowości Bansko wyścig kolarski Śladami Rzymian (In the footsteps of the Romans).

Zawodnik drużyny Mazowsze Serce Polski, który wygrał pierwszy etap, na drugim był siódmy i utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Na mecie drugiego etapu, w narciarskim kurorcie Bansko, najszybszy, po solowym ataku, był Martin Vlcak (Dukla Bańska Bystrzyca). Ze stratą ośmiu sekund sklasyfikowany został peleton z liderem Norbertem Banaszkiem. Czwarte miejsce na etapie zajął kuzyn zwycięzcy - Alan Banaszek. W końcowej klasyfikacji Norbert Banaszek wyprzedził Serba Veljko Stojnica i Hiszpana Miguela Angela Ballestrosa (amatorska ekipa Caja Rural Serguros) o cztery sekundy. Alan Banaszek zajął ósme miejsce, a 16. był wracający do ścigania po ciężkim ubiegłorocznym wypadku Karol Domagalski (obaj Mazowsze Serce Polski) - obaj ze stratą 38 s.