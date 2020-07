Podczas wtorkowego losowania w Wiedniu, jako gospodarz pierwszego spotkania, które odbędzie się 29 lub 30 sierpnia, wylosowany został zespół Azotów. Tydzień później dojdzie do rewanżu.

W związku z pandemią koronawirusa zespoły uczestniczące w kwalifikacjach zostały podzielone na strefy klimatyczne, by zminimalizować ich przemieszczanie. Druga runda kwalifikacyjna wyłoni drużyny, które grać będą w fazie grupowej LE, w której bez konieczności udziału w kwalifikacjach zapewniony udział ma wicemistrz Polski Orlen Wisła Płock.

Haslum Handnallklubb, to piąta drużyna ligi norweskiej, która do europejskich rozgrywek zakwalifikowała się dzięki temu, że była finalistą Pucharu Norwegii, przegrywając z Elverum Handball, uczestnikiem Ligi Mistrzów. Przeciwnik Azotów ośmiokrotnie, bez większych sukcesów, uczestniczył w kontynentalnych pucharach, a jego największymi osiągnięciami było dotarcie do 1/8 finału Pucharu Zdobywców Pucharów w sezonie 2006/07 i zakwalifikowanie się do fazy grupowej Pucharu EHF w edycji 2014/15.

Nie znamy jeszcze dokładniej naszego przeciwnika, ale wiadomo, jak silna jest piłka ręczna w Norwegii. My staramy się cały czas rozwijać i właśnie konfrontacja z zespołami europejskimi między innymi temu służy. Po to zatrudniliśmy renomowanego duńskiego trenera Larsa Walthera, by podnosić swój sportowy poziom i zaistnieć na arenie międzynarodowej - podkreśla Jerzy Witaszek, prezes i założyciel Azotów.

W zespole z Puław wątpliwy jest udział w tych meczach reprezentacyjnego rozgrywającego Rafała Przybylskiego, który doznał urazu stopy. Dla Azotów będzie to jedenasty sezon w europejskich rozgrywkach, bo do tej pory pięciokrotnie występowały w Challenge Cup. Największym sukcesem był awans do półfinału w edycji 2013/14. Także pięć razy puławianie grali w Pucharze EHF dwukrotnie kwalifikując się do fazy grupowej (2017/18 i 2018/19).