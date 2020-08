Niemiecka federacja (DHB) ogłosiła, że w nietypowej rywalizacji – w czasie pandemii koronawirusa - mogą wziąć udział wszyscy chętni.

Potrzebnych jest tylko 10 zawodników i określone, wytyczone pole do przeprowadzenia konkurencji. Chodzi o to, aby gracze ustawieni od siebie w odległości co najmniej pięciu metrów wykonali w godzinę jak największą liczbę podań w określonej kolejności.

Poszczególne drużyny muszą podjąć próbę między godz. 10 a 17, zarejestrować przebieg i przesłać nagranie. Najlepsi mają szansę na wpisanie do Księgi rekordów Guinnessa.

Za przystąpienie do handballowej próby płaci się od 30 do 50 euro.

Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia specjalnych koszulek. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na cele charytatywne.