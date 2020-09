Peters wyprzedził o 47 sekund Łotysza Tomsa Skujinsa (Trek-Segafredo) i Hiszpana Carlosa Veronę (Movistar). Czwarty był Rosjanin Ilnur Zakarin z polskiej grupy CCC, tracąc minutę i dziewięć sekund.

Grupa z faworytami i liderem wyścigu dojechała do mety ze stratą 6.40 do zwycięzcy. Nie było w niej Thibaut Pinota, na którego francuscy kibice liczyli najbardziej w kontekście klasyfikacji generalnej. Zawodnik ekipy Groupama-FDJ odczuwał bóle pleców i odpadł z czołówki na podjeździe na przełęcz Peyresourde, ok. 45 km przed metą.

Walkę o zwycięstwo na pierwszym z dwóch pirenejskich odcinków stoczyli kolarze uczestniczący w długiej ucieczce. Na podjazdach 13-osobowa czołówka podzieliła się, a najwięcej sił zachował Peters, który na technicznym zjeździe z Port de Bales pożegnał ostatniego towarzysza ucieczki - Zakarina.

W końcówce z grupy faworytów zaatakował Tadej Pogacar. Młody Słoweniec odrobił 40 sekund z blisko półtoraminutowej straty, jaką poniósł dzień wcześniej na wietrznym etapie do Lavaur, co pozwoliło mu powrócić do pierwszej dziesiątki. Na ostatnim odcinku odskoczył też Francuz Romain Bardet, odrobił dwie sekundy i przesunął się z siódmego na czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej.

Francuscy kibice, a wśród nich premier Jean Castex, mieli na mecie mieszane uczucia. Z jednej strony sukces Petersa, z drugiej - dramat Pinota, drugiego zawodnika niedawnego Criterium du Dauphine.

Thibaut cały czas odczuwał skutki upadku na pierwszym etapie. Wiedzieliśmy, że cierpi, że nie jest w najlepszej dyspozycji. Na płaskich etapach udało się to ukryć, jednak w Pirenejach ból przypomniał o sobie - powiedział dziennikarzom dyrektor sportowy Groupama-FDJ Marc Madiot. Pinot, jadąc w otoczeniu swoich kolegów, dotarł do mety aż 25 minut po zwycięzcy. W tej samej grupie ukończył etap jedyny Polak w tegorocznej edycji "Wielkiej Pętli" - Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers).

W niedzielę odbędzie się kolejny etap w Pirenejach, z Pau do Laruns (153 km), z podjazdami na Hourcere i Marie-Blanque.

Wyniki 8. etapu, Cazeres - Loudenvielle (141 km):

1. Nans Peters (Francja/AG2R La Mondiale) - 4:02.12

2. Toms Skujins (Łotwa/Trek-Segafredo 47 s

3. Carlos Verona (Hiszpania/Movistar) ten sam czas

4. Ilnur Zakarin (Rosja/CCC) 1.09

5. Neilson Powless (USA/EF) 1.41

6. Ben Hermans (Belgia/Israel Start-Up Nation) 3.42

7. Quentin Pacher (Francja/Vital Concept) ten sam czas

8. Soeren Kragh Andersen (Dania/Sunweb) 4.04

9. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 6.00

10. Romain Bardet (Francja/AG2R La Mondiale) 6.38

... 68. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 25.23

Klasyfikacja generalna:

1. Adam Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) - 34:44.52

2. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 3 s

3. Guillaume Martin (Francja/Cofidis) 9

4. Romain Bardet (Francja/AG2R La Mondiale) 11

5. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos Grenadiers) 13

6. Nairo Quintana (Kolumbia/Arkea-Samsic)

7. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana)

8. Rigoberto Uran (Kolumbia/EF) ten sam czas

9. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 48

10. Enric Mas (Hiszpania/Movistar) 1.00

... 44. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 31.52