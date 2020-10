"Ze względu na kontuzję stopy Michał Olejniczak od piątku, 16 października, nie miał kontaktu z nikim z zespołu. Tego dnia zawodnik przebywał na konsultacji lekarskiej i nie stawił się na treningu w Hali Legionów. W poniedziałek, 19 października, rozgrywający zgłosił złe samopoczucie, w związku z czym nie został dopuszczony do odbywania zajęć z drużyną i do momentu przeprowadzenia testu pozostawał w samoizolacji" – czytamy w oficjalnym komunikacie kieleckiego klubu.

Reklama

Cały zespół Łomży Vive Kielce przeszedł testy w poniedziałek (26 października). Klub otrzymał wyniki badań we wtorek przed południem. Wszyscy członkowie drużyny i sztabu szkoleniowego, poza Olejniczakiem, są zdrowi. Klub podkreślił, że ze względu na odpowiedzialne zachowanie zawodnika i natychmiastową reakcję klubu, nie ma obaw co do ewentualnego zakażenia pozostałych osób. Olejniczak czuje się dobrze i jest w stałym kontakcie z klubem. W najbliższym czasie pozostanie na kwarantannie, a następnie przejdzie kolejne testy na COVID-19.

Kielczanie najbliższe spotkania rozegrają zgodnie z terminarzem. We wtorek po wieczornym treningu udadzą się do Warszawy, skąd w środę rano wylecą do Porto na mecz Ligi Mistrzów.