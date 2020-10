Losy etapu rozstrzygnęły się na ostatnim kilometrze podjazdu do mety, na którym Roglic nadrobił nad Carapazem 13 sekund.

Trzeci, ze stratą 19 sekund, finiszował Irlandczyk Dan Martin (Israel Start-Up Nation).

Słoweniec awansował z czwartej na drugą pozycję w klasyfikacji generalnej, a stratę do Carapaza zmniejszył z pół minuty do 13 sekund. Trzecie miejsce zajmuje Martin, który traci do Ekwadorczyka 28 sekund.