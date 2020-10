Jako główny powód podano restrykcyjne przepisy dotyczące pandemii Covid-19 wydane przez władze Holandii. Reprezentacja "Pomarańczowych” po powrocie musiałaby przejść surową kwarantannę. Ze swej strony federacja holenderska pracowała nad ograniczeniem tego prawa, a nawet stworzeniem precedensu, ale ostatecznie te działania się nie powiodły.

Trzy dni wcześniej, tj. 5 listopada, Polska ma zagrać na wyjeździe ze Słowenią.

EHF jednocześnie przypomina swoje stanowisko wypracowane przed tym sezonem odnośnie kwalifikacji EHF Euro 2022. Żadna drużyna narodowa nie może być zmuszana do ścisłej kwarantanny – ani przed, ani po meczu. Uznano to po prostu za niewykonalne na tym poziomie rozgrywek, a jednocześnie mocno rzutowałoby to na sytuację zawodników w odniesieniu do klubów. EHF jest w pełni świadoma, że przełożenie tej gry stwarza bardzo negatywną sytuację. Jednak w danych okolicznościach i obowiązujących ograniczeniach nie było miejsca na inną decyzję - napisano w komunikacie.

Jak zaznaczono, przy ścisłej współpracy z obiema federacjami, Polski i Holandii, zostanie uzgodniony nowy termin tego spotkania.