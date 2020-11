Zdaniem lekarzy, operacja rekonstrukcji, w której wykorzystano fragment kości miednicy kolarza, udała się, a proces gojenia przebiega dobrze. Zawodnik poinformował o tym na swoim profilu na jednym z portali społecznościowych. Choć czeka go kolejna operacja, to kolarz myśli już o powrocie do treningów.

"Cztery tygodnie po rekonstrukcji górnej i dolnej szczęki przyszedł czas na wyjęcie szwów. Wszystko przebiega pomyślnie. Przeszczepiona kość musi się wzmocnić w najbliższych miesiącach. Kolejna operacja planowana jest na 2021 rok. Za kilka tygodni moja miednica będzie twarda i mocna jak wcześniej. Mógłbym więc powoli powrócić do treningów na rowerze!" - napisał Jakobsen.

Lekarze zdjęli z twarzy zawodnika grupy Deceuninck-QuickStep aż 130 szwów.

24-letni Holender w dramatycznie wyglądającym wypadku stracił wszystkie zęby oprócz jednego. W następnym roku, gdy kości żuchwy się ustabilizują, czeka go wszczepienie implantów zębów.

Do kraksy w Katowicach doszło 5 sierpnia. Tuż przed metą Jakobsen, spychany przez rodaka Dylana Groenewegena na prawą stronę jezdni, uderzył z ogromnym impetem w metalowe barierki i wyłamał je, zderzając się z sędzią obsługującym fotokomórkę. Został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej i przeszedł pięciogodzinną operację.