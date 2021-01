Na początku 2003 roku Buccaneers triumfowali w Super Bowl – w finale rozegranym w San Diego pokonali 48:32 Oakland Raiders, w składzie z Sebastianem Janikowskim.

Od 2007 roku nowy klub Brady’ego nie zdołał awansować do fazy play off.

W sobotę, w tzw. serii Wild Card, Buccaneers wygrali z Washington Football Team 31:23 i są w najlepszej ósemce ligi NFL.

Doświadczony quarterback Brady spędził aż 20 lat w New England Patriots. W barwach tego klubu sześciokrotnie wygrywał w Super Bowl. W czterech przypadkach to właśnie on uznawany był najbardziej wartościowym graczem (MVP) meczu decydującego o tytule w NFL. Taką liczbą trofeów nie może się pochwalić żaden inny zawodnik. W ubiegłym roku przeniósł się do Tampa Bay Buccaneers.

W sobotę i niedzielę w Wild Card rywalizuje 12 drużyn, a zwycięzcy dołączą w drugiej rundzie do najlepszych ekip sezonu zasadniczego – broniących tytułu Kansas City Chiefs i Green Bay Packers.

Tegoroczny Super Bowl odbędzie się 7 lutego w Tampie na Florydzie.