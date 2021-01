Był wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski jako pływak klubów KSZO Ostrowiec i AZS AWF Warszawa. Uprawiał również piłkę wodną w Legii Warszawa.

Jako trener wychował wielu mistrzów, rekordzistów i reprezentantów kraju. W latach 1996-2018 pełnił w Polskim Związku Pływackim kolejno funkcje trenera kadry, trenera kadry olimpijskiej i kierownika szkolenia. W roku 2004 został wyróżniony najwyższym w Związku tytułem Honorowego Członka PZP. Żegnaj Janku... - napisano na stronie PZP.

Jego wychowanką była m.in. Otylia Jędrzejczak, trzykrotna medalistka igrzysk olimpijskich w Atenach w 2004 roku.

Smutna wiadomość dotarła do środowiska pływackiego, odszedł wybitny trener SMS Racibórz, AZS AWF Warszawa, przez wiele lat trener wyszkolenia PZP, mąż, tata i dziadek. Gdy zostałam powołana do pierwszych zawodów kadry wystawił mnie na 200 motylkiem, powiedziałam, że nie będę tego pływała, a on powiedział będziesz. Usłyszałam wtedy pamiętaj "pierwszą setkę pływa się z głową, a drugą z sercem" i tak zawsze to moje 200 pływałam!!! W mojej pamięci zostanie trener na zawsze! - napisała Jędrzejczak na Facebooku.