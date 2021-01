Krykiet jest sportem narodowym w Bangladeszu. Populacja kraju zaliczanego do jednego z najmniej rozwiniętych na świecie wynosi ponad 160 mln. Do lata ma zostać zaszczepiona pierwsza grupa osób - ok. 15 mln mieszkańców, a wśród nich będzie ok. 2000 zawodników krykieta i trenerów tej dyscypliny sportu.

Reklama

Akcja szczepień zaczęła się w tym tygodniu. Do tej pory zanotowano w tym kraju 533 tys. przypadków zachorowania na Covid-19. Bangladesz zakupił od Indii na razie pięć milionów dawek szczepionki, a dodatkowe dwa miliony dostał nieodpłatnie.