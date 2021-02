Gospodarze Super Bowl wybierani są z kilkuletnim wyprzedzeniem. Już dziś wiadomo, że w 2025 roku mecz odbędzie się w Nowym Orleanie.

Buccaneers do finału dotarli po raz drugi w historii. W 2003 roku pokonali Oakland Raiders z Sebastianem Janikowskim w składzie 48:21. Później jednak "Korsarze" obniżyli loty i od sezonu 2007 aż do obecnego nawet raz nie udało im się awansować do fazy play off. Zespół odmieniło pozyskanie w marcu 2020 roku Toma Brady'ego - najbardziej utytułowanego zawodnika w historii NFL.

43-latek całą wcześniejszą karierę spędził w New England Patriots. Zespół z nim w składzie w dziesięciu występach sześciokrotnie wygrał Super Bowl. W czterech przypadkach to właśnie Brady uznawany był najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) meczu decydującego o tytule. Taką liczbą trofeów nie może się pochwalić nikt inny.

W miesiącach poprzedzających odejście z Patriots w mediach coraz więcej mówiono o jego konflikcie z trenerem Billem Belichickiem. Szkoleniowiec zespół objął w 2000 roku, czyli tym samym, w którym trafił do niego Brady. Jak ważną był postacią, mimo zaawansowanego wieku, okazało się bardzo szybko. W obecnym sezonie Patriots po raz pierwszy od 2008 roku nie awansowali do play off.

Po raz pierwszy w gronie arbitrów Super Bowl znalazła się kobieta

Dwa lata temu Brady został najstarszym rozgrywającym, który wygrał Super Bowl. Teraz ma okazję nie tylko wyśrubować ten rekord, ale również uczynić 68-letniego trenera Buccaneers Bruce'a Ariansa najstarszym szkoleniowcem mistrzowskiej drużyny.

"Bez wątpienia rozważę grę po 45. urodzinach" - powiedział Brady, który wcześniej sugerował, że ten wiek będzie dla niego ostatecznym momentem zakończenia kariery.

Rozgrywający Chiefs Patrick Mahomes to natomiast wschodząca gwiazda. O ile o Bradym zwykło się mówić, że jest najlepszym zawodnikiem wszech czasów w NFL, to Mahomes w opinii wielu jest tym, który może rekordy Brady'ego poprawić.

Na razie 25-latek ma w dorobku jeden wygrany Super Bowl i jeden tytuł MVP. Rok temu poprowadził drużynę do zwycięstwa z San Francisco 49ers 31:20. Teraz zespół z Kansas City może zostać pierwszym od 16 lat, który mistrzostwo wywalczył dwa razy z rzędu. W 2004 i 2005 roku z tytułu cieszył się nie kto inny, tylko Brady i Patriots.

"Moim celem jest walka o Super Bowl każdego roku i wygranie tak wielu, jak tylko to możliwe. Z takim nastawieniem zamierzam zawsze wychodzić na boisko" - podkreślił Mahomes.

Brady i Mahomes grali przeciwko sobie czterokrotnie. Wszystkie spotkania były wyrównane, a ich bilans to 2-2. W ostatnim, w listopadzie wygrali Chiefs 29:26. Również teraz bukmacherzy typują ich wygraną różnicą trzech punktów.

Zbliżający się finał wyjątkowym będzie także z innych powodów. Po raz pierwszy w gronie arbitrów Super Bowl znalazła się kobieta - Sarah Thomas. Spotkania NFL sędziuje od 2015 roku.

W przerwie wystąpi The Weeknd

Mimo pandemii sezon udało się przeprowadzić całkiem sprawnie. Na żywo Super Bowl z powodu przepisów sanitarnych obejrzy jednak tylko 22 tys. widzów. To stanowi ok. 1/3 pojemności obiektu w Tampie.

Choć kibiców będzie mniej, to spotkanie i tak zostało zakwalifikowane jako impreza podwyższonego ryzyka. Wszystko z powodu niedawnego szturmu na Kapitol. W ramach dodatkowych środków bezpieczeństwa pojawią się m.in. wykrywacze materiałów wybuchowych.

Super Bowl wywołuje wśród Amerykanów prawdziwe szaleństwo. Finały z lat 2010-17 to jednocześnie osiem programów telewizyjnych najchętniej oglądanych w historii. Rekordowym jest ten z 2015 roku - przed odbiorniki przyciągnął 114,4 mln mieszkańców USA.

Nic dziwnego, że astronomicznych cen sięga czas przeznaczony na reklamy. Za 30 sekund stacja CBS inkasowała ok. 5,5 mln dolarów. Pandemia spowodowała jednak, że niektóre marki od lat reklamujące się przy okazji Super Bowl, tym razem zrezygnowały.

Innym nieodłącznym elementem tego widowiska jest występ muzycznych gwiazd. W Tampie w przerwie spotkania publiczności zaprezentuje się kanadyjski artysta występujący pod pseudonimem The Weeknd.