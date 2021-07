Szesnaście drużyn przydzielono do czterech koszyków. Kielczanie znaleźli się w drugim koszyku, razem z macedońskim Vardarem !961 Skopje, duńskim Aalborg Handbold i portugalską drużyną FC Porto Sofarma. Podczas losowania obowiązywała zasada, że do jednej grupy nie mogły trafić kluby z tego samego kraju. Po dwóch przedstawicieli mają bowiem w tych rozgrywkach Francja, Niemcy i Węgry.

Ostatecznie 16-krotni mistrzowie Polski trafili do grupy B, gdzie rywalizować będą - poza PSG, Barcą, Flensburg-Handewitt, Telekomem Veszprem - z: FC Porto Sofarma, Dinamo Bukareszt i ukraińskim Motorem Zaporoże. Rozgrywki kielczanie zainaugurują wyjazdowym meczem z Dinamo Bukareszt.

Do najbliższej edycji Ligi Mistrzów warunkowo została dopuszczona z powodów finansowych drużyna Vardaru 1961 Skopje. Macedoński klub będzie musiał wpłacić do depozytu milion euro, w dwóch ratach (pierwsza 13 lipca, druga 27 lipca). Jeśli Vardar nie spełni tego warunku, to w LM zagra mistrz Słowenii - Gorenje Velenje.

Drużyny, które zajmą pierwsze i drugie miejsce w grupach bezpośrednio awansują do ćwierćfinału. Zespoły z miejsc 3-6 w dwumeczu zagrają o najlepszą „ósemkę”. Spotkania rozgrywane będą w środy i czwartki. Pierwsza kolejka zaplanowana została na 15, 16 września.

Final Four tradycyjnie odbędzie się w Kolonii.

Liga Mistrzów w sezonie 2020/21

Grupa A: MOL-Pick Szeged (Węgry), THW Kiel (Niemcy), HC Vardar 1961 Skopje (Macedonia Północna), Aalborg Handbold (Dania), Mieszkow Brześć (Białoruś), Montpellier HB (Francja), PPD Zagrzeb (Chorwacja), Elverum Handball (Norwegia).

Grupa B: Barca (Hiszpania), Paris Saint-Germain (Francja), FC Porto Sofarma (Portugalia), Łomża Vive Kielce (Polska), SG Flensburg-Handewitt (Niemcy), Telekom Veszprem (Węgry), Dinamo Bukareszt (Rumunia), Motor Zaporoże (Ukraina).