Jak podano, w 2020 roku aktywnych fizycznie było 69 procent Polaków, a rok wcześniej 81 proc. Dodano, że spadek zauważono we wszystkich grupach wiekowych i pogłębiał się z miesiąca na miesiąc.

"Co więcej, nie wzrosła ona w miesiącach letnich, kiedy naturalnie powinniśmy mieć więcej okazji do ruchu" - zauważono w raporcie.

Wskazano, że ponad połowa z przepytanych osób w wieku 55-65 lat pozostaje aktywna. Najwięcej uprawiających sport było jednak w najmłodszej grupie wiekowej - 87 proc. Dbanie o sprawność fizyczną zadeklarowało 69 proc. badanych kobiet i 70 proc. mężczyzn. Połowa z wszystkich respondentów ćwiczy kilka razy w tygodniu, co czwarta raz w tygodniu, a 13 proc. codziennie. Najczęściej sport uprawiają mieszkańcy dużych miast, a najrzadziej mieszkańcy wsi, ale różnice są niewielkie - odpowiednio - 74 i 67 proc.

"Dyscypliny, które najczęściej uprawiają Polacy to jazda na rowerze, bieganie oraz gimnastyka i ćwiczenia sprawnościowe. (...) Są dyscypliny, które uprawiają wszyscy – np. jazda na rowerze, bieganie czy pływanie. Są jednak takie, które preferują mężczyźni: piłka nożna, siłownia i crossfit, jak i takie, które są w większym stopniu domeną kobiet: gimnastyka, spacery, fitness i pilates. Dyscyplinami zdominowanymi przez kobiety są joga oraz nordic walking" - wymieniono w raporcie.

Jego autorka Agnieszka Doktorska oceniła, że pandemia z pewnością miała i nadal ma duży wpływ na kwestię uprawiania sportu.

"Zamknięte przez dłuższy czas siłownie, kluby fitness czy obiekty sportowe oraz obawa przed zarażeniem wirusem spowodowały, że wiele osób w takie miejsca, nawet w czasie, gdy były one otwarte, się nie wybrało. Regularne chodzenie na zajęcia sportowe, wykupiony karnet, trenowanie w grupie – to wszystko stało się niedostępne lub mało dostępne. (...) Dlatego osoby, którym trudno jest zmobilizować się do ruchu, po prostu z niego zrezygnowały lub go znacząco ograniczyły" - zaznaczyła.