Kwiatkowski poinformował również, że do PZPN trafił już też podobny dokument z francuskiej federacji, która otrzymała od swojego rządu zgodę na udział w spotkaniu na Wembley Arkadiusza Milika z Olympique Marsylia.

Dotarły już do nas z Bayernu Monachium i Herthy Berlin pisma oficjalnie zezwalające na udział Roberta Lewandowskiego i Krzysztofa Piątka w meczu z Anglią. Mamy już też formalną zgodę francuskiej federacji, która dostała "zielone światło" od rządu, że w tym spotkaniu może bez przeszkód zagrać również Arkadiusz Milik - powiedział PAP Kwiatkowski.

W piątek wieczorem prezes PZPN Zbigniew Boniek poinformował na Twitterze, że na zaplanowany na ostatni dzień marca mecz eliminacji mistrzostw świata z Anglią w Londynie, reprezentacja Polski uda się w pełnym składzie. Wcześniej udział kilku zawodników stał pod znakiem zapytania z powodu ograniczeń dotyczących pandemii.

Do Londynu pojedziemy w pełnym składzie. Dziękuję wszystkim, którzy nam pomogli. Dodatkowe słowa podziękowania dla Kancelarii Premiera - napisał Boniek w piątkowy wieczór na Twitterze. Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller przekazał PAP, że premier Mateusz Morawiecki kontaktował się w tej sprawie osobiście z kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

Kilka dni wcześniej selekcjoner biało-czerwonych Paulo Sousa i sam prezes PZPN przyznawali, że na Wembley może zabraknąć kilku piłkarzy. Chodziło m.in. o Lewandowskiego i Piątka. W Niemczech obowiązywała bowiem 10-dniowa kwarantanna dla wracających z Wielkiej Brytanii. Tymczasem Bayern już trzy dni później czeka ważny mecz Bundesligi z wiceliderem RB Lipsk.

W piątek wieczorem Instytut Roberta Kocha, czyli organ określający obostrzenia sanitarne, jakie obowiązują w Niemczech, zaktualizował wytyczne związane z pandemią COVID-19. Według nowych regulacji Wielka Brytania przestała być traktowana przez Niemcy jako obszar najwyższego ryzyka.

Ta zmiana sprawiła, że przeszkoda uniemożliwiająca wyjazd Lewandowskiego i Piątka do Anglii przestała istnieć. Wcześniej kluby niemieckie, bazując na obowiązujących wówczas regulacjach, miały prawo nie zgodzić się na wyjazd naszych piłkarzy do Londynu. Po piątkowej wieczornej aktualizacji przepisów nie ma już tego problemu i piłkarze mogą wyjechać do Londynu - tłumaczył Kwiatkowski.

Biało-czerwoni rozpoczną eliminacje w czwartek od meczu z Węgrami w Budapeszcie, w debiucie Paulo Sousy na stanowisku selekcjonera. Trzy dni później podejmą w Warszawie Andorę, a 31 marca zagrają w Londynie z Anglią.