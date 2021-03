Rosja, Szwajcaria i Litwa to grupowi rywale polskich piłkarek ręcznych w eliminacjach do mistrzostw Europy 2022. Mecze rozgrywane będą od października do kwietnia 2022. Gospodarzem turnieju finałowego (4-20 listopada) będzie Słowenia, Macedonia Północna i Czarnogóra.

Losowanie odbyło się w siedzibie Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej w Wiedniu. Tytułu będzie bronić Norwegia. Reklama Remis z Czeszkami. Polki znowu miały problem ze zdobywaniem bramek Zobacz również W turnieju finałowym wystąpi szesnaście reprezentacji. O dwanaście wolnych miejsc powalczą w sumie aż trzydzieści dwie drużyny, w dwóch etapach. Rozstawienie wynikało z rankingu zespołów. Biało-czerwone zostały przypisane do koszyka nr 2, a ich niedawny przeciwnik – Czechy został rozstawiony już do koszyka nr 3. Uczestnicy kwalifikacji fazy drugiej zostali podzieleni na sześć czterozespołowych grup. Z każdej grupy do finałów awansują po dwie najlepsze drużyny. Nietypowy (listopadowy) termin mistrzostw Europy 2022 piłkarek ręcznych spowodowany jest mundialem w Katarze. Piłkarze zagrają między 21 listopada a 18 grudnia.