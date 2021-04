„Misiaczku Logie, mały Kicie, moja Bo. To dla was” - napisała na Twitterze, prezentując złoty medal.

Jest mamą blisko trzyletniego Logana oraz 15-miesięcznych bliźniąt - synka Kita Nathana oraz córeczki Willow Bo. Do treningów wróciła w styczniu.

Z Polly Swann, z którą wywalczyła złoto w Varese, nie pływała od czasu sukcesu w igrzyskach w Rio de Janeiro. Pierwsze olimpijskie złoto w 2012 roku zdobyła zaledwie po czterech latach treningów.

Glover wyznała, że miała wątpliwości przed startem w finale w Varese.

„Dopadły mnie wątpliwości. To głupie, bo przecież robię to codziennie na treningach…. Ale wyścig o stawkę sprawia jednak, że obawy wychodzą na jaw. +Zgniotłam+ te myśli i mogę iść do przodu, realizować cel, być takim sportowcem, jakim chcę” - powiedziała na mecie Glover.

Celem 34-letniej zawodniczki jest zdobycie kwalifikacji do Tokio. Byłaby pierwszą mamą w historii brytyjskiego wioślarstwa, która otrzyma nominację.