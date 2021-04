Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane we wtorek.

Zgodnie z nową regulacją do grupy osób uprawnionych do szczepień w ramach etapu I wpisani zostali członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich, zawodnicy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.

Igrzyska olimpijskie przełożone z 2020 na 2021 z powodu pandemii COVID-19 mają się odbyć w dniach 23 lipca - 8 sierpnia, natomiast paraolimpijskie od 24 sierpnia do 5 września.