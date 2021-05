Drugi był Włoch Simone Consonni (Cofidis), a trzeci Irlandczyk Nicolas Roche (Team DSM). Obaj stracili do zwycięzcy 17 s.

Reklama

Bettiol na 6,8 km przed metą uciekł z grupy 23 kolarzy, która miała ponad 20 minut przewagi nad peletonem i samotnie dojechał do mety najdłuższego w tegorocznym Giro etapu z Rovereto do Stradelli o długości 231 km. Peleton stracił do zwycięzcy ponad 23 minuty.

Lider klasyfikacji generalnej Bernal został sklasyfikowany w peletonie na 29. pozycji. Po 18. etapie Kolumbijczyk o 2.21 wyprzedza Włocha Damiano Caruso, a na trzeciej pozycji jest Brytyjczyk Simon Yates ze stratą 3.23.

Peleton nie gonił uciekinierów

23 uciekinierów odjechało z peletonu w pierwszej godzinie czwartkowego etapu. W tej grupie nie było liderów Giro, dlatego peleton zrezygnował z pościgu. Końcową rozgrywkę o zwycięstwo na 26 km przed metą rozpoczął Francuz Remi Cavagna (Quick Step), ale jego próbę ucieczki szybko zlikwidował Bettiol.

Włoch zaatakował na 7 km przed metą, rywale nie wytrzymali jego tempa i Bettiol zwyciężył z przewagą 17 s. To jego trzecie zwycięstwo etapowe w karierze, w 2019 roku m.in. niespodziewanie triumfował w wyścigu Dookoła Flandrii.

To była chyba ostatnia szansa na wygranie w tym roku etapu. Dzień wcześniej pracowałem dla Hugh Carthy'ego, który nie miał dobrego dnia. Dzisiaj rano dostałem od kierownictwa zespołu zgodę na to, abym powalczył - powiedział Bettiol na mecie.

Polacy na mecie ze sporą stratą

Dwaj Polacy przyjechali w peletonie, Łukasz Wiśniowski (Qhubeka-ASSOS) był 81., a Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe) 112. Obaj ze stratą 23.30.

W piątek zawodników czeka 19. etap z Abbiategrasso do Alpe di Mera o długości 166 km.

Wyniki 18. etapu (Rovereto - Stradella, 231 km): 1. Alberto Bettiol (Włochy/EF Education-Nippo) 5:14.43 2. Simone Consonni (Włochy/Cofidis) 3. Nicolas Roche (Irlandia/Team DSM) 4. Nikias Arndt (Niemcy/Team DSM) 5. Diego Ulissi (Włochy/UAE Team Emirates) 6. Samuele Battistella (WłochyAstana-Premier Tech) 7. Filippo Zana (Włochy/Bardiani) 8. Natnael Tesfatsion (Erytrea/Androni Giocattoli) - wszyscy strata 17 s 9. Remi Cavagna (Francja/Deceuninck-Quick-Step) 24 10. Jacopo Mosca (Włochy/Trek - Segafredo) 1.12 ... 81. Łukasz Wiśniowski (Polska/Qhubeka-ASSOS) 23.30 112. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 23.30 Klasyfikacja generalna: 1. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos Grenadiers) 77:10.18 2. Damiano Caruso (Włochy/Bahrain Victorious) strata 2.21 3. Simon Yates (W. Brytania/Team BikeExchange) 3.23 4. Aleksander Własow (Rosja/Astana-Premier Tech.) 6.03 5. Hugh Carthy (W. Brytania/EF Education-Nippo) 6.09 6. Romain Bardet (Francja/Team DSM) 6.31 7. Daniel Martinez (Kolumbia/Ineos Grenadiers) 7.17 8. Joao Almeida (Portugalia/Deceuninck-Quick-Step) 8.45 9. Tobias Foss (Norwegia/Jumbo-Visma) 9.18 10. Daniel Martin (Irlandia/Israel Start-Up Nation) 13.37 ... 138. Łukasz Wiśniowski (Polska/Qhubeka-ASSOS) 4:05.40 139. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 4:09.23